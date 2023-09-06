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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 7:26

В Шебекино произошел пожар на производственном предприятии

По предварительной информации, людей на месте ЧП не было
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о пожаре на территории предприятия ООО «Белсинтез» в городе Шебекино Белгородской области поступило в дежурную часть сегодня, 6 сентября, в 9:30. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 12 и № 52.

Согласно оперативным данным, на момент происшествия на территории предприятия людей не было. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области. Также предварительно известно, что пожар не связан с СВО.

В 10 часов 06 минут объявлена локализация пожара. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет.