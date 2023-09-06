Жительница Белгородской области попала под суд за ложный донос

Жительница Старого Оскола необычным способом решила скрыть от своего сожителя измену и рассказала ему, что ее якобы изнасиловали, при этом еще и угрожали убить. Чтобы подтвердить свою историю, она позвонила в дежурную часть Старого Оскола и рассказала оперативникам, что вечером прошлого дня неизвестный ей мужчина угрожал ей убийством, а потом изнасиловал. Позже уже в участке полиции она написала ложное заявление.

В итоге следствием было установлено, что преступления не было, а написанное заявление оказалось фикцией. Поэтому уголовное дело было заведено не на мнимого насильника, а на саму женщину за ложный донос. Белгородке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщили в Старооскольском городском суде.