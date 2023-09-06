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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 6:28

Жительница Белгородской области попала под суд за ложный донос

Женщина выдумала угрозу убийством и изнасилование после измены приятелю
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жительница Старого Оскола необычным способом решила скрыть от своего сожителя измену и рассказала ему, что ее якобы изнасиловали, при этом еще и угрожали убить. Чтобы подтвердить свою историю, она позвонила в дежурную часть Старого Оскола и рассказала оперативникам, что вечером прошлого дня неизвестный ей мужчина угрожал ей убийством, а потом изнасиловал. Позже уже в участке полиции она написала ложное заявление.

В итоге следствием было установлено, что преступления не было, а написанное заявление оказалось фикцией. Поэтому уголовное дело было заведено не на мнимого насильника, а на саму женщину за ложный донос. Белгородке назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщили в Старооскольском городском суде.