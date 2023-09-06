В Белгороде завершили благоустройство Студенческого сквера на Костюкова

Фото: @v_v_demidov.

В Белгороде строители завершили работы по благоустройству студенческого сквера, который расположен в районе дома №69 по улице Костюкова. Мэр Белгорода отметил, что обновленное общественное пространство получилось современным, красивым и комфортным.

- Обустроен амфитеатр со скамьями. Установлены деревянная пергола с необычными качелями и спортплощадка. Обновлены все тротуарные связи. Уюта скверу будет добавлять интересная подсветка, - поделился Валентин Демидов.

Напомним, благоустройство было выполнено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект нового общественного пространства выбирали сами белгородцы путем голосования.