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НовостиПолитика5 сентября 2023 18:34

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Громкие звуки в небе были слышны около 21:00 5 сентября
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Около девяти вечера белгородцы слышали громкие звуки. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Информацию сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

- Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, - говорится в сообщении.

Информации о последствиях пока не поступало.