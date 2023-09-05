В Белгородской области виновных незаконных свалок вычислили по выброшенным документам

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На территории трех населенных пунктов в Красногвардейском районе специалисты регионального управления Экоохотнадзора за день обнаружили несанкционированные свалки. В пресс-службе ведомства сообщили, что сброс мусора выявили в селах Валуйчик, Ливенка и в городе Бирюч.

Установить виновных в организации незаконных свалок удалось по обнаруженным в отходах копиям паспортов, почтовых уведомлений и медицинских документов. Нарушителей привлекли к ответственности по статье части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ. Санкции статьи предполагают штраф для физлиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Злоумышленникам также придется убрать несанкционированные свалки. Исполнение находится на контроле инспектора ведомства.