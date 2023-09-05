Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 сентября 2023 16:05

Белгородские пограничники из стрелкового оружия сбили беспилотник ВСУ

По предварительным данным. Никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские пограничники из стрелкового оружия сбили беспилотник ВСУ.

Белгородские пограничники из стрелкового оружия сбили беспилотник ВСУ.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, он впоследствии сдетонировал. Происшествие случилось в Валуйском городском округе. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией. По предварительной информации, обошлось без последствий, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, сегодня ВСУ дважды обстреляли село Козинка в Грайворонском округе. В результате повторно обстрела погиб мужчина, женщина получила ранения.