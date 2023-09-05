Белгородские пограничники из стрелкового оружия сбили беспилотник ВСУ. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области пограничники сбили беспилотный летательный аппарат, он впоследствии сдетонировал. Происшествие случилось в Валуйском городском округе. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией. По предварительной информации, обошлось без последствий, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, сегодня ВСУ дважды обстреляли село Козинка в Грайворонском округе. В результате повторно обстрела погиб мужчина, женщина получила ранения.