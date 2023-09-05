На пожаре в Белгороде пострадал мужчина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области за минувшие сутки произошло 10 пожаров. К сожалению, на одном из мест ЧП пострадал мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Так, несчастный случай произошел в Белгороде 5 сентября. В районе трех часов ночи поступило сообщение от встревоженной женщины, о том, что у нее в квартире на Щорса произошел пожар. На место происшествия прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и № 2.

Было установлено, что пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. В квартире полностью выгорела кухня. К сожалению, в результате происшествия пострадал муж собственницы 1978 года рождения. Мужчину госпитализировали в медучреждение. По предварительным данным, предполагаемой причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления газового оборудования.