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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:13

На фестивале «Белгород в цвету» горожан будут угощать арбузным вареньем

С необычной сладостью будут предлагать ароматный чай
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На фестивале «Белгород в цвету» горожан будут угощать арбузным вареньем.

На фестивале «Белгород в цвету» горожан будут угощать арбузным вареньем.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Считанные дни остались до старта фестиваля «Белгород в цвету». Он пройдет в областном центре с 8 по 10 сентября. Для гостей праздника приготовили необычное угощение – все желающие смогут попробовать арбузное варенье и ароматный травяной или цветочный чай.

Согласно порталу госзакупок, на эти цели из бюджета будет выделено 300 тысяч рублей. В общей сложности организаторы готовят для белгородцев по три тысячи порций варенья и чая. Заказчиком выступила Дирекция фестивалей Белгорода.