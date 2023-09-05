На фестивале «Белгород в цвету» горожан будут угощать арбузным вареньем. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Считанные дни остались до старта фестиваля «Белгород в цвету». Он пройдет в областном центре с 8 по 10 сентября. Для гостей праздника приготовили необычное угощение – все желающие смогут попробовать арбузное варенье и ароматный травяной или цветочный чай.

Согласно порталу госзакупок, на эти цели из бюджета будет выделено 300 тысяч рублей. В общей сложности организаторы готовят для белгородцев по три тысячи порций варенья и чая. Заказчиком выступила Дирекция фестивалей Белгорода.