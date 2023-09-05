В Белгородской области бывшую главу районного УКСа подозревают во взятке часами и телефоном

В Белгородской области завели уголовное дело за взятку в значительном размере на бывшую чиновницу.

В Белгородской области завели уголовное дело за взятку в значительном размере на бывшую чиновницу. Экс-начальницу управления капитального строительства Корочанского района подозревают в получении взятки в виде мобильного телефона и электронных часов общей стоимостью свыше 140 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники СУ СК РФ и ФСБ по Белгородской области.

По версии следствия, в период с 28 июня по 6 августа 2021 года между УКСом и одной из организаций Белгородской области были заключены муниципальные контракты на ремонт зданий, находящихся на территории Корочанского района. Подрядчик выполнил работы и предоставил заказчику соответствующие акты.

Фигурантка согласилась подписать акты приемки в ускоренном режиме за вознаграждение. За что получила телефон и электронные часы от директора подрядной организации.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка и действиям взяткодателя.