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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:12

Доставкой в поликлинику воспользовались более 1900 белгородцев старшего возраста

Бабушек и дедушек довозят до поликлиник бесплатно на комфортабельном транспорте в сопровождении медработника
Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала года более 1900 жителей старшего поколения Белгородского района воспользовались доставкой в медицинское учреждение. Услуга предоставляется с целью улучшения качества жизни и продления периода активного и здорового долголетия. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний, а также выявить их на ранней стадии развития.

Пенсионеров бесплатно довозят до поликлиник бесплатно на комфортабельном транспорте в сопровождении медицинского работника и специалиста по социальной работе. Далее всех участников осматривают специалисты, которые дают рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, профилактике хронических и возрастных заболеваний.

Отметим, записаться на прохождение диспансеризации можно у семейного врача по месту проживания. Подвоз осуществляется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».