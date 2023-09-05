В Белгородской области 6 сентября потеплеет до +27 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков. В среду, 6 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. По данным гидрометцентра, осадков не предвидится. Но в ночное время в некоторых района области возможен туман.

В регионе ночью ветер северной четверти 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время 8-13 тепла, днем потеплеет до 22-27 тепла.

В областном центре ночью 11-13 тепла, днем столбик термометра достигнет +24… +26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Не перегружайте электросеть мощными бытовыми приборами и не оставляйте их надолго включенными без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы. Также постарайтесь не оставлять детей без присмотра взрослых.