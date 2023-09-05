Чиновница из Шебекино будет руководить Красногвардейским районом

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Еще одно назначение за сегодняшний день озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На этот раз стало известно, кто теперь будет руководить Красногвардейским районом.

Глава Муромской территориальной администрации Галина Ивановна Руденко переходит на работу первым заместителем главы администрации Красногвардейского района, написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, утром губернатор сообщил, что глава администрации Красногвардейского района Анна Куташова покидает должность. Она проработала на этой должности с 2021 года. Теперь же чиновница возглавит Белгородский район.