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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:20

В Белгороде в октябре откроется новый Центр художественной гимнастики

Строить центр начали еще в 2021 году
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде через месяц откроется Центр художественной гимнастики, прыжков на батуте и акробатики. О том, что новый спортивный объект примет детей на тренировки уже в октябре. Рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, центр находится он на улице Мокроусова в областном центре. Его начали строить еще в конце 2021 года. Общая стоимость проекта составила порядка миллиарда рублей. Название «Сирень» отражается и в дизайне самого здания. Благоустройство территории также предполагает высадку кустов сирени.