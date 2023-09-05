В Белгороде в октябре откроется новый Центр художественной гимнастики

В Белгороде через месяц откроется Центр художественной гимнастики, прыжков на батуте и акробатики. О том, что новый спортивный объект примет детей на тренировки уже в октябре. Рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, центр находится он на улице Мокроусова в областном центре. Его начали строить еще в конце 2021 года. Общая стоимость проекта составила порядка миллиарда рублей. Название «Сирень» отражается и в дизайне самого здания. Благоустройство территории также предполагает высадку кустов сирени.