За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз

Белгородскую область за прошедшие сутки ВСУ обстреляли более 60 раз. По информации губернатора, под обстрел попали пять муниципалитетов региона. Данные по прилетам за 4 сентября Вячеслав Гладков опубликовал в телеграм-канале.

Так, в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка и Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано 8 прилетов. В хуторе Плотвянка с беспилотника сбросили 3 осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском горокруге под минометный обстрел попала окраина села Безымено - установлено 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по селу Староселье ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, по окраине села – 2 минометных снаряда. В результате атаки повреждена линия электропередачи, сейчас ее восстановили.

В Шебекинском горокруге под минометный обстрел попали села Новая Таволжанка, Муром, Середа, хуторы Балки и Марьино. Всего по этим населенным пунктам ударили как минимум 28 раз. Обошлось без пострадавших и разрушений.