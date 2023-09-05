В Белгороде из-за ночной грозы не работают несколько светофоров

Фото: @beladm31.

На различных участках в Белгороде фиксируются сбои в работе светофоров. Сразу на нескольких наблюдается отключение. В пресс-службе мэрии областного центра сообщили, что это может быть связано с ночной грозой.

- Это последствия ночной непогоды. Специалисты фиксируют и обрабатывают все обращения горожан, - сообщается в телеграм-канале Белгорблагоустройства.

Сообщается также, что уже налажен и запущен светофор на пересечении Богдана Хмельницкого - Белгородский проспект. Остальные светофорные объекты на Сумской, Чичерина, Щорса и других улицах будут запущены в скором времени.