В Белгородской области чуть раньше срока начали ремонт 8 мостов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области досрочно приступили к капитальному ремонту мостовых конструкций, которые находятся в предаварийном состоянии. В планах на следующий год отремонтировать 10 путепроводов, на восьми из них уже начались работы. Сдавать объекты будут в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- На 8 начинаем немножко пораньше - это даст возможность сдать в максимально короткие сроки мосты, которые находятся в предаварийном состоянии. В Старом Осколе - пять, в Валуйском округе - два, один в Корочанском, один в Чернянском и один в Шебекинском городских округах и районах. Уверен, что строители сделают и выполнят все работы в хорошем качестве, - сказал глава региона.

Вячеслав Гладков опубликовал список мостов, которые отремонтируют в 2024 году:

Валуйский городской округ

1. Ремонт путепровода через ж/д пути на км 75+080 автодороги Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки в Валуйском городском округе

2. Капитальный ремонт моста через реку Валуй на ул. Демьяна Бедного в городе Валуйки Валуйского городского округа

Корочанский район

3. Ремонт моста через р.Корень на км 8+900 а/д Самойловка-Кощеево-Хмелевое

Старооскольский городской округ

4. Ремонт путепровода над трамвайными путями в составе транспортной развязки на км 4+700 в Старооскольском городском округе

5. Ремонт путепровода над а/д на км 7+600 на автодороге Магистраль 1-1 в Старооскольском городском округе

6. Ремонт путепровода над а/д на км 7+800 на автодороге Магистраль 1-1 в Старооскольском городском округе

7. Ремонт путепровода над автомобильной дорогой на км 15+700 автомобильной дороги Магистраль 1-1 Старооскольского городского округа

8. Ремонт путепровода по проспекту Алексея Угарова на пересечении магистралей II, IIII (ул.Ерошенко) в городе Старый Оскол Старооскольского городского округа

Чернянский район

9. Ремонт моста через р.Оскол на км 46+526 а/д Короча-Чернянка-Красное

Шебекинский городской округ

10. Ремонт моста через р. Нежеголь по ул. Пески в с. Нежеголь Шебекинского городского округа