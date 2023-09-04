В Белгороде завершают установку четырехметровых фигур из сена

На создание площади мастеров к фестивалю потратят 10 тонн сена. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже вторую неделю кипят работы над созданием арт-объекта из сена в Белгороде. В основе композиции у «Мастерславля» - несколько четырехметровых фигур. Это наставники, которые своим созидательным трудом вдохновляют учеников на творчество.

К фестивалю «Белгород в цвету» в этой зоне расположится площадь мастеров. Это творческая площадка, где можно будет получить новые знания и навыки по садоводству, в области традиционных ремесел и искусства.

У «Мастерславля» будет работать несколько творческо-образовательных павильонов. Крафтовый павильон научит гостей, как можно использовать крафт-картон и цветную бумагу для реализации своих творческих идей. В павильоне ремёсел можно будет изготовить изделия традиционных техниках – лозоплетение, гончарное дело, а также узнать, как применить это в оформлении сада. Павильон садоводства и флористикиприглашает обучиться техникам цветочного декора и ландшафтного дизайна. А в павильоне живописи пройдут мастер-классы по акварельной живописи, пленэры, художественные перформансы.