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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:50

В Белгороде завершают установку четырехметровых фигур из сена

Инсталляция готовится к фестивалю «Белгород в цвету»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На создание площади мастеров к фестивалю потратят 10 тонн сена.

На создание площади мастеров к фестивалю потратят 10 тонн сена.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже вторую неделю кипят работы над созданием арт-объекта из сена в Белгороде. В основе композиции у «Мастерславля» - несколько четырехметровых фигур. Это наставники, которые своим созидательным трудом вдохновляют учеников на творчество.

К фестивалю «Белгород в цвету» в этой зоне расположится площадь мастеров. Это творческая площадка, где можно будет получить новые знания и навыки по садоводству, в области традиционных ремесел и искусства.

У «Мастерславля» будет работать несколько творческо-образовательных павильонов. Крафтовый павильон научит гостей, как можно использовать крафт-картон и цветную бумагу для реализации своих творческих идей. В павильоне ремёсел можно будет изготовить изделия традиционных техниках – лозоплетение, гончарное дело, а также узнать, как применить это в оформлении сада. Павильон садоводства и флористикиприглашает обучиться техникам цветочного декора и ландшафтного дизайна. А в павильоне живописи пройдут мастер-классы по акварельной живописи, пленэры, художественные перформансы.