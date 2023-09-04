В Белгородской области водитель погиб после столкновения со светофором

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о прошедших за сутки дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них погиб водитель, во втором – пострадал ребенок.

Так, вчера около полуночи в Ракитянском районе 34-летний водитель на «Фольксвагене Поло» попал в ДТП. Предварительно известно, что автомобилист не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет, после чего врезался в светофор. Мужчина погиб на месте происшествия.

Еще одно ДТП произошло в Белгороде днем 3 сентября. По предварительным данным, на ул. 60 лет Октября 35-летний водитель на «Хендай Крета» при повороте сбил 12-летнего велосипедиста, который ехал по дороге в попутном направлении. В результате ДТП ребенок получил травмы.