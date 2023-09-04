Житель Старого Оскола во время пьяной ссоры ударил подругу ножницами в грудь

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

В Белгородской области завели уголовное дело на жителя Старого Оскола, который подозревается в убийстве своей приятельницы. В пресс-службе СУ СК РФ региона рассказали версию случившегося.

Предварительно установлено, что в воскресенье, 3 сентября, 44-летний обвиняемый, вместе с сожительницей распивал спиртное у себя дома в одном из общежитий Старого Оскола. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой оскольчанин схватил ножницы и ударил ими потерпевшую в грудную клетку. Женщина скончалась на месте происшествия от полученной травмы.

Правоохранители задержали подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.