Первый понедельник осени в Белгородской области будет по-летнему теплым

Температура воздуха днем прогреется до +28 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области в начале сентября еще сохранится летняя погода. Так, сегодня, 4 сентября, день обещает быть жарким. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. В отдельных районах может пройти небольшой дождь. Воздух прогреется до +23 - +28 градусов.

В областном центре также возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в среднем составит 25 градусов тепла.

Теплая погода сохранится в регионе до конца недели. В среднем столбик термометра не опустится ниже +21 °С.