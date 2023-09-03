Порядка 8 тысяч белгородских школьников отдохнули летом за пределами региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За лето порядка 8 000 детей из Белгородской области смогли отдохнуть в различных лагерях и санаториях за пределами нашего региона. Из них больше 1100 ребят провели каникулы в федеральных центрах. При этом до конца года еще выделено 800 путевок в Международный детский центр «Артек», где школьники, вынужденные обучаться в дистанционном формате, смогут получить очное образование.

- Учитывая ежегодную квоту мест для отдыха во Всероссийских детских центрах, в этом году мы отправили столько детей, сколько при обычных условиях направляли бы в течение 17 лет, - рассказал губернатор Белгородской области.

Вячеслав Гладков поблагодарил за оказанную помощь и поддержку в организации летнего отдыха Правительство Российской Федерации, Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, РЖД и МЧС. Также отельные слова благодарности губернатор выразил всем регионам, которые приняли белгородских детей.