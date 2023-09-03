Губернатор рассказал о последствия атак ВСУ по Белгородской области 2 сентября

Обстреляно 6 приграничных районов, один человек погиб, еще двое ранены. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть приграничных муниципалитетов Белгородской области. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое ранены. Есть повреждения в 30 жилых домах. Подробности о последствиях обстрелов 2 сентября опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Основные удары пришлись по Валуйскому горокругу. В поселке Уразово в результате обстрела погиб молодой мужчина. Еще один мужчина и женщина получили осколочные ранения. Также в результате атаки повреждены 29 частных домов, 23 хозпостройки, четыре легковые машины. Нарушенное электро- и газоснабжение оперативно восстановили.

Также в округе под обстрел попало село Долгое. Над населенным пунктом с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса. Повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, машина.

В Шебекинском округе из миномета обстреляли Новую Таволжанку. Пострадало одно из помещений сельхозпредприятия — в нем выбило окна. Никто не пострадал. Атаке в округе также подверглись Середа, Панков и МАПП «Шебекино» - всего 20 прилетов.

В Белгородском районе 4 артиллерийских снаряда прилетели по Щетиновке, три — по Нехотеевке. Помимо этого, над Нехотеевкой с беспилотника сброшено два взрывных устройства.

В Грайворонском горокруге два взрывных устройства с БПЛА сбросили на окраине Дроновки. В районе хутора Масычево и села Антоновка сбито по одному дрону.

В Волоконовском районе на окраине Плотвянки ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас.

В Краснояружском районе обстреляли Староселье. Всего здесь насчитали 11 прилетов. Во всех населенных пунктах обошлось без последствий.