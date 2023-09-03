ВСУ второй день подряд обстреливают Уразово в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня утром, 3 сентября, очередной атаке со стороны Украины подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, - написал глава региона.

Напомним, вчера ВСУ обстреляли Уразово. Было выпущено 7 снарядов из РСЗО «Град». К сожалению, есть погибший – молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Ещё двое человек пострадали. Женщина с осколочными ранениями лица, шеи, предплечья и спины доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки отпущен на амбулаторное лечение после обработки ран. Различные повреждения зафиксированы в 29 частных домовладениях. Повреждены 23 хозпостройки и 4 легковых автомобиля. Аварийные бригады оперативно восстановили электро- и газоснабжение поселка.