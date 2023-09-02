На новом пляже в Белгороде внесут дополнения по запросу жителей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, какие изменения ждут в следующем году новый пляж «Берега» в областном центре. Городские власти проанализировали обращения белгородцев, и к новому купальному сезону обещают сделать место отдыха еще более комфортным.

Так, на пляже посадят еще 60 деревьев-крупномеров. Кроме того, изменят конфигурацию кровли на существующих перголах и установят еще одну перголу с качелями, что добавит тени для отдыхающих.

Также здесь появятся указатели, чтобы белгородцы и гости города смогли легко ориентироваться где и какие функциональные зоны расположены. Добавят и четыре новых питьевых фонтанчика, еще один туалет и зону для курения. А конструкции велопарковок укрепят, так как они оказались не очень устойчивыми. Помимо этого, планируется добавить пешеходные тропы.

- Обсуждаем функционал административного здания у входа на пляж. В нем предполагалось разместить пункт проката, но очевидно, что пляжное оборудование удобнее будет брать в аренду непосредственно на побережье. Поэтому решили, что обдумаем еще раз, каким содержанием наполнить это здание. Понятно, что там будет административная часть, но площадь позволяет использовать его более рационально, - поделился Валентин Демидов.