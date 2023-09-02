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НовостиПолитика2 сентября 2023 10:48

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Грайворонском городском округе

Осколки БПЛА повредили стекла в одном частном доме
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Грайворонском городском округе.

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Грайворонском городском округе.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один муниципалитет Белгородской области подвергся атаке ВСУ сегодня, 2 сентября. Система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе. Удалось сбить беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации никто не пострадал.

- В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет. Есть незначительные повреждения оконных остеклений в одном частном домовладении в селе Головчино, - написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.