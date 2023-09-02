Беспилотник ВСУ сбросил несколько взрывных устрой на белгородское село. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 сентября ВСУ дважды за утро атаковали село Долгое в Валуйском районе. Противник сбросил несколько взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

- Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило 1 легковой автомобиль. Также повреждения есть на одном инфраструктурном объекте связи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, - написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.