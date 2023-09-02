Губернатор Белгородской области опроверг слухи об уходе из региона

Гладков: "Не переживайте! У нас с Вами столько планов! " Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На днях ряд пабликов распространил информацию о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в скором времени покинет приграничье и «пойдет на понижение» - займет должность замгубернатора Калужской области.

С вопросом о том, правдив ли этот посыл к главе региона обратилась белгородака в социальной сети. Вячеслав Гладков поспешил успокоить местную жительницу, и написал, что переживать не стоит.

- Не переживайте! У нас с Вами столько планов! Мы еще только начали! Все еще впереди! И вместе, - написал губернатор во «ВКонтакте».