Гладков: «Система ПВО сработала в двух районах Белгородской области»

Вечером 1 сентября в двух муниципалитетах Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Военнослужащие сбили две воздушные цели над Корочанским районом и Яковлевским городским округом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации никто не пострадал. Данных о разрушениях также не поступало. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Минобороны также сообщили, что пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Украинский БПЛА был перехвачен над территорией Белгородской области.