Дожди и грозы придут в Белгородскую область ночью в субботу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В предстоящую субботу, 2 сентября, жара немного отступит из Белгородской области. По прогнозам синоптиков, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время пройдут небольшие дожди, местами грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 тепла.

В областном центре ночью 15-17 тепла, днем 24-26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советует жителям региона придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.