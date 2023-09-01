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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:17

Дожди и грозы придут в Белгородскую область ночью в субботу

Температура воздуха днем снизится до 22-27 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Дожди и грозы придут в Белгородскую область ночью в субботу.

Дожди и грозы придут в Белгородскую область ночью в субботу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В предстоящую субботу, 2 сентября, жара немного отступит из Белгородской области. По прогнозам синоптиков, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время пройдут небольшие дожди, местами грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 тепла.

В областном центре ночью 15-17 тепла, днем 24-26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советует жителям региона придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.