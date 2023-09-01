Комнату белгородца в общежитии затопило после капитального ремонта

Житель Белгорода пожаловался губернатору на условия в общежитии после капитального ремонта. Мужчина рассказал, что проведенные работы явно были выполнены некачественно. После сильного ливня затопило несколько комнат. У жильцов пострадали личные вещи, мебель, техника, а по стенам пошла плесень. Сейчас белгородец вынужден снимать жилье, а подрядчик по-прежнему «кормит завтраками» и не исправляет ситуацию.

В ходе вечернего прямого эфира 31 августа Вячеслав Гладков ответил, что власти повлияют на скорое решение проблемы. Глава региона подчеркнул, что вся ответственность на подрядчике.

- Заставим. Это действительно вина подрядчика. Его обязанность – возместить вам весь ущерб, – заявил губернатор Вячеслав Гладков.