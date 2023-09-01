В Белгородской области за полтора года отремонтировали 46 школ. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В День знаний губернатор Вячеслав Гладков поделился информацией о построенных и отремонтированных школах в Белгородской области. Работы велись в непростых условиях. И уже сегодня тысячи учеников вернутся к очному обучению и смогут оценить комфортные классы, дворовые территории и спортивные площадки.

Так, с 2022 года в Белгородской области капитально отремонтировано 46 школ, еще 8 – построены с нуля.

- Я думаю, что все, кто переступит пороги всех этих объектов, увидят, как много труда было вложено. Очень хочется, чтобы наши школы прослужили долго, чтобы и дети, и взрослые бережно отнеслись к труду строителей. Чтобы наши дети получали большое удовольствие от нахождения в школах, чтобы для них это действительно стало вторым родным домом, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.