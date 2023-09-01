Белгородские первоклашки получат в подарок от властей альбомы с наклейками

Сегодня в Белгороде впервые за парты сядут более 3 600 первоклассников. И для каждого из них и еще сотен ребят по всему региону областные власти подготовили сюрприз. Подробнее нем рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Каждому из вас будет вручен альбом первоклассника, мы его тщательно готовили, и даже наклейки. Я думаю, что этот альбом будет интересен вам не только один день, он войдет в ваши семейные архивы, чтобы вы вместе со своими друзьями, со своими родителями изучали. Обязательно его заполните, и он будет с вами всю вашу жизнь, напоминая о тех счастливых днях, когда вы впервые переступили порог родной школы, - рассказал глава Белгородской области.