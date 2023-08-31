Под обстрел ВСУ за сутки попали 4 района Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

30 августа 4 муниципалитета Белгородской области оказались под обстрелом ВСУ. Противник запускал дроны-камикадзе, вел огонь из артиллерии и минометов. Информацию по обстрелам за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по Щетиновке выпущено 9 снарядов. В Солнцевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый пришлось 8 прилетов. Без последствий.

В Грайворонском городском округе по окраине Дроновки выпущено 5 снарядов, по окраине хутора Байрак – 9, по окраине Сподарюшино – 20. Пострадавших нет. В результате обстрела в Сподарюшино повреждена ЛЭП, на данный момент она восстановлена. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе противника частично повредил недействующий объект инфраструктуры. Никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе под обстрел попала Новая Таволжанка – зафиксированы один артиллерийский и 18 минометных снарядов. Пострадавших нет. Осколки снарядов повредили ЛЭП. Сейчас подача света в дома жителей восстановлена. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по 2 снаряда, по поселку Ленинский – два снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений. Над Масловой Пристанью сработала система ПВО. В результате в одном частном домовладении повреждена кровля. Других последствий нет.