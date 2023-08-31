В Белгороде открылась выставка «Три цвета города. Белый»

Сегодня, 31 августа, начинает экспонироваться выставка «Три цвета Города. Белый». В основу коллекции положен образ Российского Флага, с его тремя цветами – белым, синим и красным. На выставках 2023 – 2024 годов зритель сможет познакомиться с символичным переосмыслением прошлого, настоящего и будущего города Белгорода, увиденных глазами художников.

Ключевым художественным образом выставки в этом году выступает белый цвет. «Эстетика белого цвета» становится способом графического и визуального оформления выставочного проекта, средством передачи эмоционального ощущения художника, а порой, и самодостаточным «героем» экспозиции.

Белгородцы смогут проследить специфику применения белого цвета в изображениях Белгорода в работах более чем 20 художников – каждого со своей творческой манерой и школой живописи.

Выставочный зал «Родина». С 31 августа по 24 сентября 2023 года. (0+)