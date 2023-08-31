Белгородская область будет закупать больше лекарств для больных онкологией

В вечернем прямом эфире 30 августа губернатор зачитал вопрос от жителя Белгородской области. Мужчина поинтересовался, почему в онкодиспансере Белгорода не хватает лекарств. По словам белгородца, его отец должен был проходить курс химиотерапии, однако лечащий врач сообщил о нехватке одного их компонентов.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что препараты в области в достатке и добавил, что в ближайшее время закупки лекарств увеличат.

- Мы сейчас дополнительно будем закупать лекарственные препараты в большем объеме. Могу сказать, что тот уровень оказания помощи онкобольным, как у нас по затратам на лекарственные препараты, является у нас одним из самых образцовых в стране. Мы тратим достаточно большие деньги. Вопроса в лекарствах на сегодняшний день нет, - пояснил Гладков.