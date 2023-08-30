В белгородском Шебекино на 8 объектах пройдет общественная приемка после ремонта

Завтра, 31 августа, на восьми объектах в Шебекино пройдут общественные приемки домов по оценке качества проведенного капитального ремонта. В них примут участие представители Фонда ЖКХ Белгородской области, органов местного самоуправления, подрядной организации, осуществлявшей выполнение работ в доме, депутаты, а также лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, в том числе собственники помещений.

По итогам общественной приемки составят и подпишут протокол, в котором будут указаны замечания участвующих в приёмке лиц, либо зафиксировано отсутствие недочетов. Если обнаружат какие-либо замечания, для подрядчиков определят сроки их устранения.