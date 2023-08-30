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НовостиОбщество30 августа 2023 11:17

1 сентября белгородские школьники смогут бесплатно посетить зоопарк

При входе нужно будет показать электронный дневник
Наталия ИЛЮШНИКОВА
1 сентября белгородские школьники смогут бесплатно посетить зоопарк.

1 сентября белгородские школьники смогут бесплатно посетить зоопарк.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В День знаний Белгородский зоопарк дарит всем школьникам бесплатное посещение и развлекательную программу.

В регионе акция «Классный зоопарк» проходит каждый год 1 сентября. В этом году юных гостей ждут интерактивные игры, квест, аквагрим и роспись пряников.

При входе белгородские школьники должны будут лишь показать электронный дневник. Сотрудники зоопарка даже придумали новую примету – покажешь дневник в зоопарке, весь год будут отличные оценки.