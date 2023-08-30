1 сентября белгородские школьники смогут бесплатно посетить зоопарк. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В День знаний Белгородский зоопарк дарит всем школьникам бесплатное посещение и развлекательную программу.

В регионе акция «Классный зоопарк» проходит каждый год 1 сентября. В этом году юных гостей ждут интерактивные игры, квест, аквагрим и роспись пряников.

При входе белгородские школьники должны будут лишь показать электронный дневник. Сотрудники зоопарка даже придумали новую примету – покажешь дневник в зоопарке, весь год будут отличные оценки.