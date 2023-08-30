Остановку у универмага «Белгород» оцепили из-за пакета с бутылкой воды

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 30 августа, в областном центре оцепили остановку возле универмага «Белгород». Сообщалось, что на месте обнаружили подозрительный пакет. Там работали правоохранители, кинологи.

Как стало известно позже, полиция провела проверку. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пакет не представляет никакой опасности – в нем была лишь бутылка с водой.

Напомним, подобные случаи уже происходили. Так, в 2021 году в Белгороде перекрыли остановку «Родина» со стороны ТЦ «Славянский». Тогда на остановке нашли рюкзак. Ничего опасного в нем также не обнаружили — там были продукты.