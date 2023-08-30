Белгородский губернатор проверил готовность проблемных школ к учебному году. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В преддверии начала учебного года губернатор Вячеслав Гладков проверил готовность школ Белгорода. В частности, он посетил проблемные объекты - №37 и №7. Глава региона отметил, что работы на объектах будут сделаны в срок.

- В каждой из них, уже теперь не сомневаюсь, работы будут завершены к началу учебного года. Дети, родители и учителя смогут оценить объем работ, который был проведен, - сказал губернатор в утреннем обращении в соцсети.

Так,в школе №37 в следующем году капитально отремонтируют школьный стадион, как и было запланировано ранее. Так же в школе № 7 из-за смены недобросовестного подрядчика сдвигаются работы по ремонту стадиона и бассейна. Здесь их планируют закончить до конца текущего года. /Гладков выразил надежду на то, что новый подрядчик выполнит все достойно и с хорошим качеством.