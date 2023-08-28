В Белгородской области 29 августа прогнозируют небольшой дождь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области 29 августа ожидается переменная облачность. Местами по региону возможны кратковременные дожди. В ночное время местами прогнозируется туман. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный с переходом на северный с порывами от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха на территории региона ночью 12-17 градусов тепла, днем 21-26 градусов.

В областном центе во вторник ночью обещают 15-17 тепла, днем 24-26 градусов.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о том, что во время дождя автомобилистам необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, повороте и разгоне. Не забывайте, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Соблюдайте дистанцию с впереди идущим автомобилем. Двигайтесь с включенным ближним светом и противотуманными фарами. Не забывайте - ваша безопасность зависит, в первую очередь, именно от вас.