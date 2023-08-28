В Белгородской области не обнаружили ни одной особи краснокнижной выхухоли

В апреле и мае сотрудники управления Экооохотнадзора Белгородской области подсчитывали бобров, ондатр, выхухолей и водяных крыс в охотничьих угодьях и заказниках региона.

Так, по информации специалистов в Белгородской области обитают более 950 семей бобра (общая численность 6573 особи), более 370 семей водяной крысы (общая численность 3527 особей) и 428 семей ондатры (общая численность 6814 особей).

Стоит отметить, что относительно прошлого года численность ондатры в Белгородской области увеличилась на 184 особи (2,8%). Больше стало и водяных крыс — на 327 особей (10,2%). А вот численность бобров снизилась на 55 особей. Несмотря на это, состояние видов оценивают как хорошее.

А вот ни одной особи выхухоли на территории региона так и не нашли. Животное в России занесено в Красную книгу.