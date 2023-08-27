Белгородский «Салют» выбил из Кубка России курский «Авангард»

Сегодня, 27 августа, подопечные Виктора Навоченко сыграют на выезде с «Челябинском». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

На белгородской арене «Салют» местный одноименный клуб принимал курский «Авангард» в рамках второго раунда Кубка России-2023/24. Интрига в первом Черноземном дерби сезона сошла на «нет» к исходу 20-й минуты. Точные удары Бурюкина (19-я) и Долгалева (20-я) «подкосили» гостей. Счет 2:0 продержался вплоть до финального свистка.

Теперь сегодня, 27 августа, подопечные Виктора Навоченко в рамках первенства России сыграют на выезде с «Челябинском». Игра пройдет на стадионе «Центральный». Начало в 15:00 по московскому времени. В турнирной таблице команды разделяет одно очко. У наших парней десятое промежуточное место (четыре балла), у уральцев – седьмое (пять). Лидирует «Новосибирск» (14).