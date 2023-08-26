В Белгороде в возрасте 99 лет скончался ветеран Николай Зинченко

Николай Зинченко. Фото: @v_v_demidov.

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Белгорода Никола Зинченко ушел из жизни в возрасте 99 лет. Мэр областного центра Валентин Демидов выразил соболезнования родным и близким знаменитого белгородца.

Николай Андреевич был полковником в отставке. В возрасте 17 лет добровольцем ушел на фронт. Освобождал Харьков, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в Курской битве. Отмечен множеством наград.

Ветеран вел активную общественную деятельность, был дорогим гостем на встречах. Он внес большой вклад в патриотическое воспитание белгородской молодежи.

- Он всегда был примером для белгородцев. Примером мужества, силы, ума, самоотверженности, любви к Родине. В мае этого года вместе с губернатором поздравляли его с Днем Победы. Помню, как проникновенно Николай Андреевич читал нам стихи. Поразил своим оптимизмом, радушием, каким-то юношеским задором. Таким он и останется в памяти всех, кто с ним хоть раз общался, - написал Валентин Демидов.