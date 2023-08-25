В администрации Белгорода назначили нового начальника департамента городского хозяйства

Временно исполнять обязанности руководителя департамента городского хозяйства администрации Белгорода будет Светлана Новикова. Она вступила в должность 24 августа.

По информации портала rusprofile.ru, бывший замруководителя департамента Светлана Новикова получила повышение. До нее департамент возглавлял Сергей Полхов. Он ушел с должности по собственному желанию в связи со сменой места работы еще 21 июля.

Отметим, только за прошедшую неделю места в белгородской администрации покинули начальник управления по физкультуре и спорту Михаил Носков, а также начальник управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды горадминистрации Елена Хромых.