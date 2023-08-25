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НовостиОбщество25 августа 2023 12:10

В администрации Белгорода назначили нового начальника департамента городского хозяйства

Временно исполнять обязанности на посту будет Светлана Новикова
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Временно исполнять обязанности руководителя департамента городского хозяйства администрации Белгорода будет Светлана Новикова. Она вступила в должность 24 августа.

По информации портала rusprofile.ru, бывший замруководителя департамента Светлана Новикова получила повышение. До нее департамент возглавлял Сергей Полхов. Он ушел с должности по собственному желанию в связи со сменой места работы еще 21 июля.

Отметим, только за прошедшую неделю места в белгородской администрации покинули начальник управления по физкультуре и спорту Михаил Носков, а также начальник управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды горадминистрации Елена Хромых.