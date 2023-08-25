Белгородец Вадим Щеблыкин стал чемпионом России по боксу в весовой категории 86 кг

фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о победе на Чемпионате России по боксу спортсмена из Белгородской области. Соревнования проходят в Хабаровске. И наш земляк Вадим Щеблыкин стал первым в весовой категории 86 кг.

От имени всех белгородцев поздравляю спортсмена с заслуженной и долгожданной победой! Гордимся! Благодарю тренера Александра Васильевича Кашкарова, а также главного тренера области Николая Николаевича Булгакова, Федерацию бокса Белгородской области и СШОР по боксу Белгорода, воспитанником которой является Вадим, - написал глава администрации областного центра Валентин Демидов.