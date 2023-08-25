Участники СВО в Белгородской области получают выплаты при каждом ранении. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору обратился военнослужащий. Мужчина служит по контракту, и сейчас находится в госпитале с повторным ранением. Он спросил, полагается ли ему региональная выплата, после первого ранения он получил деньги.

Глава региона пожелал военнослужащему скорейшего выздоровления и рассказал, что губернаторские выплаты осуществляются не единоразово, а при каждом ранении. Однако для получения денежной компенсации есть условия.

- Единственное — это действует, если ранение средней или тяжелой степени тяжести. Это определяется по заключению военной медицинской комиссии. Привезите или пришлите это заключение через своих родных в министерство здравоохранения Белгородской области, и мы выплатим, - сказал Вячеслав Гладков.