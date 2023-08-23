В Белгородской области 98 пар решили заключить брак в «зеркальную» дату. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в Белгородской области 98 пар решили узаконить свои отношения. Такой цифрой поделилась глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко на своей страничке в соцсети.

Она рассказала, что сегодняшняя дата, 23.08.23, является одной из самых «красивых дат сезона». Молодожены традиционно уделяют повышенное внимание «зеркальным» датам, и белгородские женихи и невесты – не исключение.

Всего же с начала года по популярности этот день занял третью строчку. Пальму первенства среди красивых дат по-прежнему держит День семьи, любви и верности – в этот день в регионе заключили 167 браков. На втором месте 23.06.23 – 121 пара белгородцев скрепила союз.