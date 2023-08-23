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НовостиОбщество23 августа 2023 13:07

В дирекции фестивалей Белгорода назначили нового руководителя

В должность исполняющего обязанности руководителя вступила Анастасия Бодякова
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Очередные кадровые перестановки произошли в дирекции фестивалей Белгорода. Назначен четвертый за год руководитель – Анастасия Бодякова. По данным rusprofile.ru, она стала исполняющей обязанности руководителя структуры с 21 августа 2023 года.

За год в ведомстве сменилось несколько руководителей. Так, в мае уволился Александр Новаков, он работал в дирекции с момента ее создания, с 9 августа 2022 года. После его ухода организацию возглавлял Дмитрий Ткаченко. В июне на место Ткаченко пришел Андрей Митичкин.