Региональную выплату получили порядка 1700 белгородских детей участников СВО

Региональную выплату получили порядка 1700 детей участников СВО. Фото: "КП" Архив

Губернатор Белгородской области рассказал о выплатах детям мобилизованных и контрактников, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. С понедельника, 21 августа, им начали поступать средства в размере 15 тысяч рублей. Эта поддержка направлена на подготовку детей к 1 сентября.

- Если не ошибаюсь, 1700 детей тех участников СВО, которые у нас получили по 100 тысяч рублей, призывались в прошлом году и в этом, им вчера эти деньги были уже перечислены из областного бюджета, - поделился Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира в соцсети 22 августа.