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НовостиОбщество22 августа 2023 13:08

В Белгороде восстанавливают купол дома № 15 по Свято-Троицкому бульвару

В июне конструкция пострадала от пожара
Алексей СЕРГУНИН
До 10 сентября планируется завершить кровельные работы, после строители приступят к внутренней отделке и утеплению купола.

До 10 сентября планируется завершить кровельные работы, после строители приступят к внутренней отделке и утеплению купола.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Весь комплекс работ планируют завершить к отопительному сезону. Качество реконструкции проверил мэр Белгорода Валентин Демидов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты подрядной организации работают по проекту: усилили металлические конструкции, покрыли остов огнезащитными материалами, приступили к обрешетке. Восстановлены силовые кабельные линии для электроснабжения котельной. Ожидается поставка оборудования для котлов. До 10 сентября планируется завершить кровельные работы, после строители приступят к внутренней отделке и утеплению купола.